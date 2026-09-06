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Foragido de Pernambuco com mandado de prisão em aberto é localizado em Lagarto

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Um homem considerado foragido de Pernambuco foi localizado e preso pela Polícia Civil em Lagarto. A ação foi realizada por equipes da Delegacia Regional do município, coordenada pelo delegado Bruno Alcântara.

Segundo a Polícia Civil, a ocorrência teve início após moradores repassarem informações sobre a presença de um homem em atitude suspeita na região.

Após diligências, os policiais localizaram o suspeito e realizaram uma consulta aos sistemas de segurança, quando constataram a existência de um mandado de prisão em aberto contra ele.

O homem foi encaminhado à Delegacia Regional de Lagarto para a adoção das medidas legais cabíveis.

 

 

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