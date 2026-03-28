Foragido por homicídio é capturado durante patrulhamento em Lagarto

Neste sábado, 28 de Março, durante patrulhamento realizado no bairro Jardim Campo Novo, a guarnição Tático 71 visualizou um homem em atitude suspeita que, ao perceber a presença policial, tentou evadir-se do local.

Diante da situação, foi realizada a abordagem e, após a devida identificação, constatou-se a existência de um mandado de prisão em aberto em desfavor do indivíduo pelo crime de homicídio.

Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Lagarto para adoção das medidas legais cabíveis.

A ação ocorreu durante o estágio supervisionado dos alunos do Curso de Formação de Praças da PMSE, que estão reforçando o policiamento neste fim de semana aqui no município de Lagarto, contribuindo diretamente para o aumento da presença policial e da sensação de segurança na região.