Foragido por homicídio é preso em Lagarto após ação integrada

Após troca de informações entre o Grupo de Captura da Polícia Federal e a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Lagarto/SE, foi localizado e cumprido um mandado de prisão por homicídio qualificado, expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (TJ/TO).

O indivíduo foi encontrado em uma residência no município de Lagarto/SE, onde foi devidamente abordado e preso pelas equipes policiais.

A ação integrada reforça o compromisso das forças de segurança na elucidação de crimes e no cumprimento de decisões judiciais, contribuindo para a manutenção da ordem pública e a garantia da justiça.