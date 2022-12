Foragido por tráfico desde 2021 é preso em Riachão do Dantas

Policiais civis da Delegacia de Riachão do Dantas cumpriram mandado de prisão preventiva contra um investigado por tráfico de drogas, na região conhecida como laranja, no povoado Campestre, em Riachão do Dantas. A ação policial ocorreu nesta terça-feira, 27.

Segundo informações do delegado Bruno Santana, o suspeito estava foragido desde 2021, e durante as investigações ele foi encontrado na sede do município, onde foi localizado e detido.

O pedido de prisão preventiva foi solicitado pela Delegacia de Riachão do Dantas, por meio de inquérito policial.

A Polícia Civil reforça a importância das denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas, e pede que qualquer informação seja repassada ao Disque – Denúncia (181). O sigilo da fonte é garantido.

Fonte: SSP/SE