Forró Caju 2024 traz grandes nomes musicais e promete agitar Aracaju

A programação completa do Forró Caju foi anunciada nesta sexta-feira (3) pela prefeitura de Aracaju. A festa principal acontece na praça dos mercados centrais da capital, de 23 a 29 de junho. Nomes como Simone Mendes, Ana Castela, Michel Teló, Zé Vaqueiro, Iguinho e Lulinha farão parte do evento.

Além dos shows, outras atividades acontecem em vários pontos da cidade, a partir do dia 8 de junho. O Forró nos Bairros acontece no Bugio (8 de junho), Augusto Franco (9 de junho), 17 De Março (15 de junho), Orla Pôr Do Sol (16 de junho).

O São João Na Praça será na General Valadão, de 10 a 21 de junho. Já o Circular Junino será de 15 a 29 de junho, com trio pé de serra e quadrilhas juninas, pelos seguintes locais: Mercado do Augusto Franco, Mercado Antônio Franco, Aeroporto, Feira Do Turista, Terminal Da Rodoviária Velha e Terminal Da Rodoviária Nova e Marinete Do Forró.

Programação principal

Praça Hilton Lopes – mercados centrais

Palco Luiz Gonzaga

23 de junho (domingo)