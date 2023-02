Fórum de Acessibilidade e Inclusão é realizado em Lagarto

O Campus de Lagarto recebeu o Fórum de Acessibilidade e Inclusão para Pessoas com Necessidades Específicas na manhã da última segunda-feira, 13. O evento itinerante já foi realizado nos campi de São Cristóvão e Itabaiana e segue nesta quinta-feira para os campi de Laranjeiras e Sertão. O encontro contou com o pró-reitor de Assuntos Estudantis, professor Marcelo Mendes, o diretor do campus, professor Makson Oliveira, a chefe da Divisão de Ações Inclusivas, professora Lavínia Teixeira, a representante docente no comitê PRAINCLUIR, professora Rita Barcellos e o vereador de Lagarto Josivaldo Santos, que é também pai de um adolescente autista.

O objetivo do fórum é consolidar uma Política de Acessibilidade e Inclusão na UFS. As sugestões serão recebidas até 1º de março pelo e-mail [email protected] O pró-reitor Marcelo Mendes acredita que o fórum é um momento de fortalecimento da UFS. “É papel da universidade pensar nas questões da sociedade. É por isso que precisamos debater e estabelecer uma política que englobe a acessibilidade de forma ampla”, observa.

O evento também contou com representantes de pessoas com deficiência dos segmentos discente, docentes e de servidores técnicos. Uma dessas alunas foi Raquel Rocha, do curso de Odontologia. Ela conta que está otimista com as obras de acessibilidade que serão retomadas no Campus de Lagarto. “Eu já estou quase terminando as aulas, mas acho que vai ser muito bom para quem vem depois de mim”.

A coordenadora da Dain, Lavínia Teixeira, que é também docente do Departamento de Educação em Saúde do Campus de Lagarto, destacou a necessidade de tornar os ambientes acessíveis para todos, não apenas nos momentos e espaços em que se encontram pessoas com deficiência. “A acessibilidade é universal e inegociável. Tornar o ambiente acessível é que faz com que todo mundo, incluindo aqui as pessoas com deficiência, estejam à vontade para ocupar os espaços e participar da comunidade”, observa.

A acessibilidade, aliás, tem sido uma preocupação constante no campus Lagarto. Além das ações relativas às obras de acessibilidade (algumas já realizadas e outras em processo de retomada) e o uso de tecnologias assistivas, o campus conta, desde o fim do ano passado, com três cadeiras motorizadas para facilitar o deslocamento entre os prédios.

Após a reunião do fórum itinerante e sensibilização sobre a temática, a direção do campus decidiu também pela liberação de mais banheiros PCDs do campus. Os espaços já estavam adaptados e alguns destes já estavam em uso, mas outros ainda estavam inativos para esse fim. A partir de agora, será realizada a liberação para que os sanitários fiquem disponíveis para uso pelas comunidades acadêmica e externa.

