Frota da Prefeitura de Lagarto é reforçada com retroescavadeiras e caminhão-pipa

Lagarto agora conta com importantes reforços no seu maquinário. Na manhã da última segunda-feira, 5, a Prefeitura recebeu mais duas retroescavadeiras é um caminhão-pipa. As novas máquinas foram recebidas através do Departamento Nacional de Obras Contra As Secas (DNOCS), a partir de emendas do Deputado Federal Gustinho Ribeiro.

De acordo com a Prefeitura de Lagarto, os novos veículos complementarão a frota que já executam serviços na produção agropecuária ou no abastecimento de água da zona rural da cidade.

Já a prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro, falou da importância destas grandes aquisições. “Lagarto é uma cidade que depende muito da produção rural, e são esses trabalhadores que compõem a economia do município. As máquinas estarão disponíveis pra eles através de cadastro realizado na SEMAGRI. Dessa maneira a gente melhora as condições de trabalho dos servidores na prestação de serviços que beneficiam a qualidade de vida da nossa gente”, explicou a gestora.

Por fim, o deputado federal Gustinho Ribeiro pontuou sobre como a sua atuação em Brasília tem contribuído com Lagarto. “Esses equipamentos agora vão ajudar homens e mulheres do campo diariamente, complementando as ações que a Prefeitura já vem realizando no município, na manutenção das estradas vicinais e no abastecimento de água”, finalizou o parlamentar.