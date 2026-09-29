Frota do transporte intermunicipal será ampliada no fim de semana das Eleições 2026

Com o objetivo de garantir o deslocamento de passageiros em todo o estado, durante as Eleições 2026, que acontecem neste domingo, 4 de outubro, o Governo de Sergipe, por meio do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE), disponibilizará 42 veículos da frota reserva que fazem o transporte público intermunicipal, sendo 22 unidades com chegadas e partidas de Aracaju e 20 conectando o interior de Sergipe. O aumento da frota funcionará a partir das 14h da sexta-feira, 2, até às 14h, de segunda-feira, 5.

Desta maneira, serão 580 unidades em circulação com destino aos municípios do interior sergipano, atendendo às mais de 100 linhas que circulam no estado e permitindo que a população usufrua dos serviços com tranquilidade e exerça a cidadania.

Para evitar filas nos dias de viagem, basta se dirigir aos guichês dos terminais rodoviários Luiz Garcia (Rodoviária Velha), localizado no Centro de Aracaju, e no José Rollemberg Leite (Rodoviária Nova), na avenida Tancredo Neves, e garantir os bilhetes para o destino desejado. Também é possível comprar a passagem online, através do site minhapassage.com.br, desde que seja saindo de Aracaju e com uma hora de antecedência do horário desejado.

Foto: Ascom DER