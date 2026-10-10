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FSF proíbe entrada de suspeito de racismo em centro esportivo na Barra dos Coqueiros

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A Federação Sergipana de Futebol (FSF) divulgou uma nota nesta sexta-feira (9) após tomar conhecimento de uma denúncia de possível ato racista ocorrido no Centro de Desenvolvimento da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), localizado na Barra dos Coqueiros.

Segundo a entidade, o caso deverá ser apurado pelas autoridades competentes. Enquanto as investigações estiverem em andamento, a FSF determinou que o suspeito fique proibido de entrar nas dependências do centro esportivo.

Na nota, a Federação repudiou qualquer forma de discriminação racial e manifestou solidariedade à vítima e aos familiares.

A FSF também esclareceu que o episódio ocorreu durante um evento privado, organizado por representantes da Federação Sergipana de Fut7. Segundo a entidade, sua participação se limitou à cessão gratuita do espaço, sem envolvimento na organização ou administração da competição.

A Federação afirmou que acompanhará a apuração do caso e reforçou seu posicionamento contra o racismo e outras formas de discriminação no esporte.

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