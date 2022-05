Fugitivo morre após ser localizado pelas polícias de SE e BA

Na última terça-feira, 17, após intensa troca de informações entre o Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) da Polícia Civil de Sergipe, a Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Litoral Norte e a Cipe Cacaueira da Polícia Militar da Bahia, foi possível localizar o fugitivo José Lenaldo da Silva Júnior, também conhecido como “Jegão”, no estado baiano.

O suspeito de 32 anos já respondia a processos criminais por homicídio e tráfico de entorpecentes em Sergipe e estava foragido desde o ano passado, quando rompeu tornozeleira eletrônica e teve novo mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça sergipana.

A ação teve o apoio da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol) da Polícia Civil de Sergipe. José Lenaldo foi localizado por policiais militares da Cipe Cacaueira no município de Itabuna, estado da Bahia, onde foi abordado. Porém, ao perceber a ação policial, o suspeito reagiu, disparando contra as equipes, que revidaram e o atingiram. O fugitivo veio a óbito.

Apesar de se encontrar fora do estado de Sergipe, José Lenaldo comandava o tráfico de entorpecentes no município de São Cristóvão e passou a ocupar a gerência da organização criminosa após seu irmão, Leonardo Reis da Silva, conhecido como “Léo Grandão”, ter sido morto em confronto com policiais militares de Sergipe em 2019.

Fonte: PMSE