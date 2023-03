Funcionária de farmácia é assediada durante assalto em Tobias Barreto

Na tarde do último domingo, 5, a funcionária de uma farmácia, situada na cidade de Tobias Barreto, foi agredida e sofreu uma tentativa de estupro durante um assalto ao referido estabelecimento. Parte do crime foi registrado pelas câmeras de vigilância. Já o suspeito foi detido em flagrante.

Em entrevista ao G1 Sergipe, a mulher contou que o suspeito aproveitou o momento em que ela estava sozinha na farmácia e pediu um remédio, mas logo depois anunciou o assalto.

“Ele pediu o dinheiro que estava na gaveta e o celular da farmácia. Depois me levou pro banheiro, na parte de trás e me xingava muito”, disse a vítima. “Ele pegava no meu corpo, mandava eu calar a boca e me dava vários socos, até que eu consegui me sair dele e fugir gritando”, completou.

As imagens mostram que a jovem sai correndo. Já o suspeito deixa a farmácia andando tranquilamente.

Um boletim de ocorrência foi prestado e a Polícia Civil já investiga o caso.