Funcionário fica ferido em incêndio em lanchonete no bairro Grageru, em Aracaju

Um incêndio atingiu uma lanchonete no bairro Grageru, em Aracaju, na noite desta quinta-feira (12). Um funcionário sofreu queimaduras no braço e foi levado para atendimento médico.
O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 21h30. Segundo o tenente André Monteiro, o fogo se espalhou rapidamente por causa do material armazenado no local.
A equipe desligou a energia, combateu as chamas e realizou o rescaldo. A área construída foi atingida, mas mesas e cadeiras foram preservadas. A informação inicial é de que o incêndio começou durante a troca de um botijão de gás.