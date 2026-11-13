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Funcionário fica ferido em incêndio em lanchonete no bairro Grageru, em Aracaju

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Um incêndio atingiu uma lanchonete no bairro Grageru, em Aracaju, na noite desta quinta-feira (12). Um funcionário sofreu queimaduras no braço e foi levado para atendimento médico.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 21h30. Segundo o tenente André Monteiro, o fogo se espalhou rapidamente por causa do material armazenado no local.

A equipe desligou a energia, combateu as chamas e realizou o rescaldo. A área construída foi atingida, mas mesas e cadeiras foram preservadas. A informação inicial é de que o incêndio começou durante a troca de um botijão de gás.

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