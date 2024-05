Fundação Estadual da Saúde promove capacitação para gestores municipais do Programa Saúde na Escola

As secretarias de Estado da Saúde (SES) e da Educação e da Cultura (Seduc), por meio da Fundação Estadual da Saúde (Funesa) e Escola de Saúde Pública do Estado de Sergipe (ESP/SE), realizaram Capacitação Intersetorial para Desenvolvimento das Ações do Programa Saúde na Escola (PSE) para os gestores municipais do programa. O encontro contou com a presença dos coordenadores responsáveis pela Saúde e pela Educação de 14 municípios da regional Itabaiana, visando aprimorar a execução eficaz do programa em seus territórios.

O Programa Saúde na Escola é uma iniciativa do Ministério da Saúde em parceria com o Ministério da Educação e tem como objetivo levar saúde à comunidade escolar, abrangendo alunos de escolas estaduais e municipais. Composto por 14 eixos temáticos, o programa engloba áreas como saúde mental, saúde bucal, saúde sexual e reprodutiva, alimentação saudável, entre outros.

De acordo com a referência técnica em Saúde do Adolescente e PSE da SES, Suziani Soares, durante a capacitação, os gestores foram orientados sobre as etapas fundamentais da gestão do programa. “Esta abordagem visa garantir uma implementação eficiente e abrangente do programa em cada município, incluindo planejamento, execução, avaliação e monitoramento”, informou.

Ainda de acordo com Suziani Soares, a capacitação é um momento importante para reunir os municípios e compreender suas necessidades e desafios na condução do programa. “O fato de realizar essas capacitações com certa periodicidade facilita com que todos esses profissionais estejam no mesmo nível de conhecimento e que realmente consigam alcançar essas metas que estão sendo estabelecidas”, ressaltou.

Segundo coordenador do PSE pela Seduc, Emerson Araújo, durante a capacitação foram destacadas a importância da parceria intersetorial entre Saúde e Educação e a necessidade de constante atualização e troca de experiências entre os profissionais envolvidos. “Eventos como esse representam um passo significativo na melhoria da qualidade de vida dos estudantes e usuários do serviço público, uma vez que o PSE desempenha um papel crucial na promoção da saúde e no bem-estar da comunidade escolar”, pontuou.

Retorno

A coordenadora do PSE pela Saúde de Pedra Mole – localizado no agreste sergipano -, Viviane de Oliveira, considerou o evento de grande importância por mostrar os indicadores e expor a realidade dos municípios, onde os coordenadores se tornam multiplicadores. “É uma grande satisfação participar dessa capacitação, porque ela tem várias atualizações e nós precisamos estar em constante comunicação, desenvolvendo novas estratégias para o monitoramento, planejamento das ações e, para aperfeiçoarmos o nosso trabalho nos municípios e assim conseguirmos melhores resultados”, destacou.

A coordenadora do PSE pela Educação em Itabaiana – também no agreste do estado -, Rosilene Souza, também destaca a importância da realização da capacitação. “Esses momentos são de suma importância, porque aqui vamos fortalecendo o Programa Saúde na Escola e fortalecendo, principalmente, a intersetorialidade, a importância da Saúde e Educação estarem juntas. Eu, por exemplo, saio daqui cheia de ideias de ações querendo aplicar para os alunos, apesar de que, aqui em Itabaiana, cada mês nós temos ações com temas diferentes e a toda a comunidade abraça e se envolve com o projeto”, salientou.

Fonte: Governo do Estado/SE