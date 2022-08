GACC realiza campanha em prol da Casa de Apoio de Lagarto

O Grupo de Apoio à Criança com Câncer (GACC/SE) realiza a campanha Desapego Solidário, com o tema “Há quanto tempo sem usar? Tá na hora de Doar”, com objetivo de arrecadar doações de roupas, calçados e brinquedos (novos ou seminovos) para venda em bazar institucional, e assim, nesta edição, angariar recursos para o desenvolvimento das atividades essenciais e projetos da Casa de Apoio de Lagarto, a primeira da instituição no interior sergipano.

De acordo com a captadora de recursos da instituição, Sineide Gomes, a campanha Desapego Solidário surgiu pela necessidade de doações de vestimentas, acessórios e brinquedos para o bazar permanente do GACC/SE.

“O nosso bazar é uma fonte de captação de recursos e por meio dele também é possível contemplar não apenas as crianças assistidas em nosso estado, mas também os familiares, que recebem um cheque social para adquirir produtos do bazar de acordo com suas necessidades. A ideia também é incentivar a contribuição da sociedade, aliada à cultura do consumo sustentável. Assim, disponibilizamos locais de arrecadação das doações com grande fluxo de pessoas”, ressalta Sineide.

A Campanha Desapego Solidária tem a finalidade de periodicamente proporcionar, por meio de voluntários, a realização de bazar e com a venda de roupas, acessórios e brinquedos doados, manter uma fonte de renda alternativa, direcionada ao funcionamento básico, projetos sociais, sustentáveis e humanizados do complexo do GACC/SE em Aracaju, mas no momento, especialmente, da Casa de Apoio de Lagarto.

Importante: As empresas ou pessoas que se interessem em participar, com parcerias ou doações, podem entrar em contato pelo telefone: (79) 3216-3737.

Pontos de Coleta da Campanha Desapego Solidário em Sergipe:

Shopping Peixoto, no município de Itabaiana;

CEAC de Lagarto;

Anexo do GACC/SE no Shopping Riomar em Aracaju;

Emagrecentro em Aracaju;

Aracaju Parque Shopping;

Ótica Fênix em Aracaju

Farmácia do Trabalhador (Coroa do Meio)

Fonte: GACC/SE