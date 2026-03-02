Gestante é resgatada após capotamento na BR-101

Uma mulher grávida foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe após um veículo capotar na BR-101, entre os municípios de Umbaúba e Santa Luzia do Itanhy, na manhã desta segunda-feira (2). A ocorrência envolveu uma motocicleta e dois carros de passeio.

Segundo os bombeiros, após a colisão o carro capotou e a gestante ficou impossibilitada de sair do veículo. A equipe realizou a retirada de duas portas para garantir o resgate com segurança. A vítima estava consciente e orientada, mas, devido à gestação, foi encaminhada ao hospital pelo Grupamento Tático Aéreo (GTA).

Outras duas vítimas foram atendidas no local pelo SAMU, sem ferimentos graves. A Polícia Rodoviária Federal também prestou apoio na ocorrência.