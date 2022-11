Gestor de TI do HUL-UFS é destaque do ano em premiação estadual

A premiação foi a de “CIO Destaque do ano de 2022” e contemplou o chefe do Setor de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação do Hospital Universitário de Lagarto (HUL-UFS/Ebserh), Thiers Garretti Ramos Sousa, pelo conjunto de atividades de gestão na área de tecnologia da informação colocadas em práticas ao longo deste ano na unidade hospitalar.

O prêmio nessa categoria é conferido ao gestor que demonstre excelência na gestão, ser alinhado com o propósito e missão da instituição, além de possuir diferencial considerável quanto ao perfil de liderança no dia a dia das atividades da organização.

“O prêmio não é apenas do Gestor de TI e sim de um conjunto de pessoas: de toda a equipe do SGPTI, que trabalha no dia a dia solucionando questões da TI e criando novos serviços para a comunidade hospitalar. Da alta gestão do HUL, que entende a importância da TI nos processos do hospital. E, por último, dos parceiros que ajudam de forma direta na TI, em particular a Universidade e o HU-UFS”, ressaltou Thiers Garretti.

A 13ª edição do e-CIO, iniciativa da Associação dos Gestores de Tecnologia da Informação do Estado de Sergipe, aconteceu nos dias 10 e 11 de novembro e teve como tema: “Cybersegurança e os desafios de como manter o ambiente resiliente em um cenário de ameaças permanentes”. O evento reuniu 150 gestores de tecnologia da informação.

Tecnologia a favor de assistência e ensino

Para o superintendente do HUL-UFS, professor Manoel Cerqueira Neto, a premiação é um reconhecimento ao trabalho da equipe de TI e de todos os colaboradores da unidade hospitalar. “Que acreditam que a tecnologia é parte do processo de crescimento e construção da instituição”, pontuou. “Favorecendo tanto os processos assistenciais, como os de ensino que envolvem um hospital universitário”, disse,

“Agradecemos em especial à equipe do setor de tecnologia da informação por liderar esse processo”, observou o superintendente, lembrando que o HUL já adota diversas iniciativas que utilizam tecnologias para otimizar recursos e processos de trabalho, gerar economia de gastos públicos e tornar mais eficiente a gestão. “Vale destacar que o desempenho não fica restrito aos ‘muros’ do HUL, mas por vezes contribuindo e fortalecendo toda a rede dos 41 hospitais universitários federais”, pontuou.

O objetivo da Associação de Gestores de TI de Sergipe com a premiação anual é o de propiciar um ambiente multidisciplinar entre executivos da área de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), estimulando discussões, como também, proporcionando networking, troca de experiências e conhecimento entre os participantes.

