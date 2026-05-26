Governador anuncia novo desembargador do Tribunal de Justiça de Sergipe

O governador Fábio Mitidieri recebeu a lista tríplice para o preenchimento da vaga de desembargador pelo Quinto Constitucional da Advocacia nesta segunda-feira, 25. A lista foi entregue pela presidente do Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE), desembargadora Iolanda Santos Guimarães, no Palácio dos Despachos, em Aracaju.

Respeitando a votação do TJSE, Fábio Mitidieri informou que o advogado Kleidson Nascimento Santos deverá ocupar a vaga na Corte sergipana. “Recebi a lista tríplice para a escolha do novo desembargador de Sergipe e, respeitando a decisão da maioria do TJSE, anuncio que o doutor Kleidson Nascimento Santos é o novo desembargador. Desejo sucesso na nova missão, na certeza que trabalhará para o bem de Sergipe”, declarou o governador.

Kleidson Nascimento Santos destacou a honra e responsabilidade por ter sido escolhido para ocupar a função. “É uma grande alegria ter sido um dos escolhidos pela Advocacia e, agora, chancelado pelo Tribunal de Justiça como o mais votado, ser escolhido pelo governador Fábio Mitidieri. É uma escolha que muito me honra e que, com certeza, me traz uma grande responsabilidade para que eu possa estar à altura da qualidade do Tribunal de Justiça de Sergipe”.

Votação do colegiado

Escolhidos durante sessão administrativa extraordinária do Pleno do TJSE, também realizada neste 25 de maio, compuseram a lista os advogados Kleidson Nascimento Santos, que obteve a maioria dos votos do colegiado; Márcio Macedo Conrado, e América Cardoso Barreto Lima Nejaim.

A vaga destinada à classe dos advogados foi aberta em decorrência da aposentadoria do desembargador Luiz Mendonça. A formação da lista tríplice faz parte do processo previsto pelo Quinto Constitucional, mecanismo estabelecido pela Constituição Federal que reserva vagas nos tribunais para representantes da Advocacia e do Ministério Público.

Já a lista sêxtupla escolhida em eleição direta pela Advocacia contou com a implementação de cotas raciais, de paridade de gênero e da participação inédita de candidato PcD, tornando a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Sergipe (OAB/SE) pioneira no país na política afirmativa no âmbito do Quinto Constitucional.

Fonte: Governo de Sergipe