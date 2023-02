Governador pretende atrair evento de MMA para Sergipe

A captação de eventos para Sergipe integra as ações do governador de Fábio Mitidieri para o impulsionamento do turismo e da economia do estado. Avançando nessa direção, Fábio reuniu-se, nesta terça, 14, com o empresário e presidente do Jungle Fight, Wallid Ismail, com o objetivo de trazer para o estado o maior evento de MMA da América Latina. Nas tratativas, também estiveram presentes a secretária de Estado do Esporte e da Juventude (Seel), Mariana Dantas, e o diretor de eventos da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), Gustavo Paixão.

Fábio agradeceu ao presidente do Jungle Fight por fortalecer o MMA sergipano e brasileiro. “Estamos aqui buscando a parceria para em breve poder anunciar aos sergipanos uma edição do Jungle Fight em Sergipe, mais um evento que estamos captando para o estado, que já teve um campeão na competição”, disse Fábio. Ele também falou sobre o Programa Bolsa Atleta, criado por ele quando foi secretário de Esporte do município de Aracaju. “Cuidar do esporte é cuidar da formação de novos cidadãos e nosso papel é fomentar o esporte para transformar e melhorar a vida dos sergipanos”, ressaltou o governador.

Wallid Ismail foi oito vezes campeão brasileiro de Jiu-Jitsu e Campeão mundial de Vale-tudo pelo IVC. Ele começou sua carreira treinando Jiu-jitsu brasileiro, onde se tornou campeão de múltiplos torneios nacionais. Também lutou no MMA, começando com desafios de vale-tudo contra lutadores da Luta Livre, passando por organizações como o IVC, UFC e Pride. Além disso, fez uma breve passagem pela Luta Livre Profissional na NJPW.

Ismail destacou a paixão e luta de Fábio em benefício do esporte. “Estou muito feliz de estar aqui em Sergipe porque Fábio é um cara que ama o esporte e sempre defendeu a causa dos esportistas, dando a eles condições de treinar. Conheci Fábio em Brasília, ele olha pelos atletas e os apoia, lutando pela causa, e eu apoio quem sempre apoiou o esporte. Se ele já fez muito como deputado, imagine como governador. Tenho certeza absoluta que Sergipe será uma das grandes forças do Brasil no esporte porque tem o apoio público e quem ajuda o esporte tem todo o meu apoio”, enfatizou.

A secretária Mariana reforçou a importância de ter um governador que abraça e incentiva a prática esportiva. “O esporte está crescendo e se desenvolvendo cada vez mais e, agora pela primeira vez, temos um governador esportista que tem essa nova visão focada em desenvolver o esporte junto com turismo e outras áreas também, como a educação e a saúde, mantendo o estado cada vez mais fortalecido”, frisou.