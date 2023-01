Concurso da Emdagro está com inscrições abertas

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Administração (Sead), abriu as inscrições para o concurso público, sob o regime celetista, para a Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro). São ofertadas 55 vagas para os cargos de técnico agrícola, engenheiro agrônomo e médico veterinário. O concurso será realizado na data provável de 16 de abril de 2023.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 23 de fevereiro, no horário oficial de Brasília, através do endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br.

Segundo a secretária de Administração, Lucivanda Rodrigues, o concurso será executado pelo Instituto AOCP e contará com duas fases, sucessivas, além de perícia médica para candidatos PcD e heteroidentificação para candidatos negro-pardos. Ela acrescenta que a primeira fase terá prova objetiva e discursiva e a segunda fase será para prova de títulos.

Confira as informações por cargo: