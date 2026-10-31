Governo de Sergipe atua de forma intersetorial na prevenção e no combate aos efeitos do El Niño

O Governo de Sergipe tem adotado uma estratégia integrada, preventiva e baseada em evidências para enfrentar os efeitos do El Niño no estado. As ações são coordenadas pelo Comitê Estadual de Gestão de Eventos Climáticos Extremos (Cegec), que reúne diversas secretarias e órgãos estaduais sob coordenação estratégica da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Inovação (Seplan).

Desde junho, quando foi instalada a Sala de Situação do El Niño 2026-2027, as secretarias e órgãos se reúnem periodicamente para monitorar o fenômeno e estruturar medidas de mitigação integradas ao Plano de Contingência Estadual. Um dos pilares da estratégia é o Boletim Técnico de Proteção e Defesa do El Niño, que já tem seis edições publicadas.

O boletim traz análises dos oito territórios sergipanos e orientações para as Defesas Civis municipais e para a população. Sergipe também integra o Comitê Científico de Monitoramento e Enfrentamento das Emergências Climáticas do Consórcio Nordeste. Atualmente, 12 municípios estão com decretos vigentes por seca ou estiagem, com cerca de 70 mil pessoas diretamente afetadas.

Ações conjuntas

Na frente de monitoramento, a Secretaria do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac) emite relatórios climáticos e meteorológicos diários e acompanha a segurança hídrica do estado, com atualização diária do portal SERHidro e relatório semanal. A pasta também promove ações de educação ambiental e prevenção climática nos municípios, por meio do programa Dialogar e de encontros regionais para construir guias de mitigação adaptados à realidade local. Além disso, a Semac atua com o Plano de Ação Estadual de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca atualizado e concluiu o Plano Estadual de Ações Climáticas (Peac).

A secretária de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas, Ingrid Cavalcanti Feitosa, destaca que o monitoramento é fundamental para orientar o planejamento das ações governamentais e fortalecer a prevenção dos impactos do fenômeno. “Diante dos possíveis impactos do El Niño sobre o regime de chuvas e a disponibilidade hídrica em Sergipe, a Semac intensificou o monitoramento meteorológico e dos recursos hídricos, que já realiza de forma contínua. Nosso papel é fornecer informações técnicas atualizadas para que os órgãos estaduais e municipais acompanhem a evolução dos cenários e possam planejar e adotar as medidas necessárias de forma coordenada, preventiva e assertiva, com base nos dados e parâmetros técnicos avaliados pela secretaria”, afirmou.

Já a Defesa Civil, por meio da Subsecretaria Estadual de Proteção e Defesa Civil (SPDEC), coordena a Operação Carro-Pipa e a Caravana da Água, com cerca de 40 caminhões-pipa em operação, e faz o levantamento das necessidades das comunidades para planejar o atendimento. O órgão atua com a Deso, Sedurbi, Iguá e Exército para ampliar as alternativas de captação de água, incluindo a solicitação de poços em Poço Verde e Poço Redondo.

Também capacitou coordenadores municipais de Defesa Civil e realizou, em 16 de setembro, um seminário com a participação de 55 municípios sergipanos. A população recebe alertas por meio de boletins, do SMS 40199 e do sistema Defesa Civil Alerta. Para reforçar a resposta, a SPDEC avalia ampliar a frota para até 60 caminhões-pipa e 15 veículos da Caravana da Água, conforme a demanda, além de melhorar os pontos de captação e preparar ações de contingência para reservatórios críticos.

Abastecimento e qualidade da água

Já a Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) desenvolve um conjunto de ações para ampliar a produção de água tratada e minimizar os efeitos da estiagem em diferentes regiões do estado. Na Grande Aracaju, a reativação da captação do sistema Poxim II, com investimento de R$ 220 mil e 95% dos serviços executados, vai acrescentar 1,5 milhão de litros de água por hora à produção e reduzir a demanda sobre a Barragem Sindicalista Jaime Umbelino de Souza, no Povoado Poxim, em São Cristóvão. A Deso também trabalha na instalação de dois conjuntos de captação por motobombas flutuantes, com capacidade de 1.500 m³/h cada, que permitirão aproveitar o volume morto da barragem e ampliar em até 30 dias a disponibilidade hídrica em períodos de escassez severa. O investimento é de R$ 3 milhões, e os serviços estão com 40% de execução.

A companhia também mantém o monitoramento semanal do balanço hídrico da barragem, com medições da vazão de entrada de água, demanda da Deso, vazão ambiental e níveis do reservatório. Esse acompanhamento permite avaliar a disponibilidade hídrica e orientar as medidas operacionais.

No interior do estado, as ações incluem a perfuração de poços para reforçar os sistemas de produção de água. Em Salgado, três novos poços vão acrescentar aproximadamente 174 mil litros por hora ao Sistema Integrado Piauitinga, que atende os municípios de Lagarto, Riachão do Dantas e Simão Dias. O investimento é de R$ 1,1 milhão, com 80% dos serviços executados. Em Boquim, outros quatro poços, já perfurados, vão proporcionar um incremento de 103 mil litros por hora. A intervenção recebe investimento de R$ 1,4 milhão e está com 30% de execução.

Outra frente de trabalho envolve a recuperação das condições de captação nos mananciais. Os serviços de limpeza e dragagem no rio Piauitinga e no Riacho Grilo, nos municípios de Salgado e Boquim, já foram concluídos. Na região de Itabaiana e Campo do Brito, a Deso também executa a limpeza e dragagem do rio Ribeira, com investimento de aproximadamente R$ 1 milhão e 5% dos serviços executados. As intervenções incluem a retirada de sedimentos e vegetação aquática acumulados nos mananciais.

No alto sertão, a Deso, em parceria com a Iguá Sergipe, realiza a substituição de quatro rotores no sistema de bombeamento, sendo dois de responsabilidade de cada empresa. A intervenção vai acrescentar 396 mil litros de água por hora à capacidade operacional do sistema, beneficiando os municípios de Frei Paulo, Pinhão, Ribeirópolis, Pedra Mole, Nossa Senhora da Glória e Nossa Senhora Aparecida, além do Povoado Mocambo, em Porto da Folha, e do ponto de carregamento de caminhões-pipa. Os serviços estão com 90% de execução.

Na área da agricultura, a Secretaria de Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca (Seagri), por meio da Companhia de Desenvolvimento Regional de Sergipe (Coderse) e da Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro), atua para garantir o acesso à água e o suporte forrageiro para a alimentação dos rebanhos.

Em 2026, o Governo do Estado investe R$ 5 milhões na construção, recuperação e limpeza de barragens de terra, dando continuidade aos investimentos de R$ 7,8 milhões realizados entre 2023 e 2025. Também estão previstos R$ 10 milhões para a perfuração de poços tubulares profundos em comunidades rurais de todo o estado.

Além disso, cerca de R$ 360 mil serão destinados, ao longo de 2026, ao monitoramento e à manutenção de 32 unidades de produção de água equipadas com sistemas de dessalinização.

Por meio da Emdagro, o Governo do Estado também está na fase final do processo de pregão para a aquisição de silagem de milho e sorgo, destinado a reforçar a alimentação dos rebanhos.

Na área da saúde, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) intensificou o monitoramento da qualidade da água destinada ao consumo humano. A prioridade são os carros-pipa, as fontes alternativas e as soluções emergenciais de abastecimento, especialmente em situações de maior vulnerabilidade. A pasta também elabora uma nota técnica para orientar os municípios sobre desinfecção da água, armazenamento seguro e uso de hipoclorito de sódio, com o objetivo de prevenir riscos à saúde associados ao consumo de água inadequada. Além disso, equipes técnicas da SES vêm realizando visitas aos municípios afetados, que já alcançaram cerca de 20% das localidades identificadas, para capacitar as equipes municipais em vigilância da qualidade da água, gerenciamento de abrigos e resposta a desastres.

Assistência social e segurança alimentar

A Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic) integra a estratégia estadual com foco na proteção social das famílias em situação de vulnerabilidade afetadas pela estiagem. O Plano de Contingência Estadual prevê a distribuição de 6.200 cestas de alimentos por mês, entre setembro de 2026 e fevereiro de 2027, para reduzir os impactos da seca sobre a segurança alimentar dessas famílias.

O atendimento segue o fluxo estabelecido no planejamento: a Defesa Civil identifica as necessidades nas localidades atingidas e encaminha à Seasic a demanda, acompanhada da relação das famílias afetadas, para que a secretaria providencie a distribuição dos alimentos.

A pasta também participa do planejamento das ações de prevenção, preparação e resposta, contribuindo com informações sobre as necessidades sociais da população e com a construção de estratégias conjuntas entre os órgãos envolvidos no enfrentamento aos efeitos do El Niño.

O Cegec

Ao todo, o comitê é composto por 12 secretarias, órgãos e instituições. São elas a Secretaria de Estado da Casa Civil (SECC); Secretaria de Planejamento, Orçamento e Inovação (Seplan); Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac); Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi); Secretaria de Estado da Saúde (SES); Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic); Secretaria de Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca (Seagri); Secretaria de Estado da Comunicação Social (Secom); Defensoria Pública do Estado de Sergipe; Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE); Defesa Civil; Banco do Estado de Sergipe (Banese); Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro); Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso); Companhia de Desenvolvimento Regional de Sergipe (Coderse); e Iguá Saneamento.

Confira aqui a sexta edição completa do Boletim Técnico do El Niño.

Fonte: Prefeitura de Lagarto