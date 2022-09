Governo de Sergipe autoriza concurso da Emdagro para 55 vagas

Foi autorizado pelo Governo do Estado a realização de concurso para provimento de cargos da Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro).

O documento especifica a abertura de 55 vagas no total, com seleção de profissionais Engenheiros Agrônomos (10), Médicos Veterinários (10) e Técnicos Agrícolas (35), além de cadastro reserva. Todos os selecionados serão lotados para atuação no interior do Estado.

A autorização visa ampliar os quadros da Empresa nas áreas de Assistência Técnica e Extensão Rural, Pesquisa, Defesa Agropecuária e Ações Fundiárias, assegurando o desenvolvimento sustentável e o bem estar da sociedade.