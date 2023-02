Governo de Sergipe decreta ponto facultativo no Carnaval

O Governo de Sergipe decretou ponto facultativos nos dias 20, 21 e 22 de fevereiro em órgãos e entidades da administração pública estadual. A medida obedece ao decreto estadual de nº 241, de 30 de janeiro de 2023.

De acordo com o Governo de Sergipe, as atividades voltarão ao normal na quinta-feira, 23. Os serviços emergenciais do Estado, como Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, polícias Militar e Civil, o Samu 192 Sergipe, hospitais e demais unidades de saúde de urgência estarão de plantão para atender as demandas da população durante os festejos.

Em Lagarto, a Prefeitura também decretou ponto facultativo de Carnaval. Confira!