Governo de Sergipe inicia pagamento da folha de maio dia 27

Nesta sexta-feira, 27, o Governo do Estado inicia o pagamento da folha salarial do mês de maio, quando recebem os aposentados e pensionistas. A partir deste mês, aposentados e pensionistas do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Sergipe (RPPS/SE) que recebem até dois salários mínimos já não pagarão a contribuição previdenciária extraordinária no valor de 14%.

Já na segunda-feira, 30, recebem seus respectivos salários os servidores ativos da Secretaria de Estado da Saúde (SES) e suas fundações, além dos servidores da Educação. As demais secretarias, empresas, autarquias e fundações recebem na terça-feira, 31.

Junto à folha, o Estado paga, também, os 50% do 13º salário para os aniversariantes de maio.

Fonte: Governo de Sergipe