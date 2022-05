Governo de Sergipe lança programa Estudante Monitor com 6 mil bolsas

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), lançou o Programa de Monitoria para a Educação Básica da rede estadual, denominado “Estudante Monitor”. A iniciativa vai permitir aos monitores a vivência do auxílio à prática docente e de melhoria do desempenho escolar dos alunos, por meio da potencialização do processo de ensino e aprendizagem, principalmente nas disciplinas Português e Matemática. Além disso, irá propiciar a atuação colaborativa nas atividades de busca ativa e de transporte escolar, contribuindo com a permanência dos estudantes na escola. A portaria que regulamenta o programa já está disponível.

De acordo com o secretário da Seduc, professor Josué Modesto dos Passos Subrinho, ao pensar em atividades como esta, a Seduc visa também a estimular a liderança, o protagonismo juvenil e ambientes de compartilhamento de saberes entre alunos e professor. “A ideia é potencializar uma formação cidadã e a participação ativa do estudante na construção de novos cenários de aprendizagem dentro do ambiente escolar”, destacou.

O programa ofertará bolsas no valor mensal de R$ 250,00 aos estudantes da rede estadual que tenham sido selecionados para exercer a atividade de monitoria. Os monitores selecionados têm direito ainda a receber auxílio-transporte no valor de R$ 168,00 mensais. São 6 mil bolsas para dois eixos: monitoria em desempenho escolar, que compreende a participação dos estudantes monitores nas ações de fortalecimento do processo de ensino e aprendizagem; e monitoria em busca ativa e transporte escolar, com a proposta de promover a participação colaborativa e responsável dos estudantes monitores nas atividades de busca ativa e de transporte escolar.

A seleção será feita por meio de edital a ser divulgado no portal da Seduc, no qual constará a quantidade de bolsas de monitoria, observando demandas específicas, a partir dos indicadores educacionais relacionados a quantitativo de matrícula, desempenho escolar, distorção idade-série e risco escolar. As atividades desenvolvidas pelo Estudante Monitor serão reconhecidas pela instituição educacional, sendo a carga horária registrada no seu histórico escolar.

Monitoria

A monitoria em desempenho escolar é formada por grupos tutoriais de aprendizagem, compostos por alunos do 9º ano, do Ensino Fundamental, e das 1ª, 2ª e 3ª séries do Ensino Médio, para atuação principalmente com os componentes curriculares, Língua Portuguesa e Matemática, sob a orientação de um professor da instituição educacional. Entende-se por grupo tutorial de aprendizagem o grupo de estudantes orientados por professor-orientador, no qual o estudante monitor desenvolverá atividades relacionadas ao aprofundamento de estudos, com base em resolução de problemas, aperfeiçoamento de leitura e escrita, matemática e áreas afins. Cada professor-orientador será responsável pelo acompanhamento de, no mínimo, oito e, no máximo, dez estudantes.

Já a monitoria em busca ativa e transporte escolar é formada por estudantes matriculados nos diferentes níveis e modalidades de ensino, com idade igual ou superior a 18 anos, com regular frequência escolar, sob orientação da gestão da instituição educacional onde está matriculado. Ele atuará no acompanhamento de estudantes durante o itinerário realizado pelos ônibus escolares, de modo a contribuir para a manutenção de um ambiente de cooperação coletiva, observando comportamentos, ausências e reportando situações à gestão escolar e acompanhar o Painel de Aluno em Risco de Abandono Escolar e o Módulo de Registro de Ações sob supervisão do coordenador pedagógico, sendo necessário dispor de quatro horas diárias para o desempenho dessa atividade.