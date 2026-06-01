Governo de Sergipe oferta 930 vagas de emprego nesta segunda-feira, 1º

A semana começa com boas notícias para quem está em busca de trabalho. Nesta segunda-feira, 1º, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), disponibiliza 930 vagas de emprego por meio da plataforma GO Sergipe (Geração de Oportunidade). A iniciativa digital é coordenada pelo Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT) e reúne oportunidades em diversas áreas.

Para acessar as vagas, é necessário ter cadastro no portal Gov.br, do Governo Federal, que pode ser realizado de forma rápida pelo aplicativo no celular.

Quem precisar de apoio para se cadastrar ou atualizar o currículo pode procurar atendimento presencial no NAT, localizado na avenida Barão de Maruim, nº 305, bairro São José, em Aracaju (próximo à Caixa Econômica Federal). O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

É importante apresentar documentos pessoais, comprovante de residência e, caso possua, currículo e certificados de qualificação. O serviço é gratuito.

Confira a seguir algumas das vagas disponíveis por município:

Aracaju

Encanador (14 vagas)

Ferreiro armador na construção civil (20 vagas)

Carpinteiro (30 vagas)

Pedreiro (50 vagas)

Agente de segurança (1 vaga)

Auxiliar de cozinha (1 vaga)

Servente de construção civil (80 vagas)

Almoxarife (5 vagas)

Técnico em segurança do trabalho (1 vaga)

Promotor de vendas (1 vaga)

Monitor de entretenimento (2 vagas)

Assistente de cobrança (1 vaga)

Vendedor orçamentista (1 vaga)

Analista de recursos humanos (1 vaga)

Consultor de vendas (1 vaga)

Cozinheiro (1 vaga)

Operador de turismo (1 vaga)

Atendente de lojas (3 vagas) (exclusiva PcD)

Auxiliar de cozinha (2 vagas) (exclusiva PcD)

Empregado doméstico nos serviços gerais (1 vaga) (exclusiva PcD)

Nossa Senhora da Glória

Gerente de vendas (2 vagas)

Laranjeiras

Operador de empilhadeira (1 vaga)

Nossa Senhora do Socorro

Encanador (20 vagas)

Ferreiro armador na construção civil (10 vagas)

Auxiliar de mecânico de autos (2 vagas)

Auxiliar de almoxarifado (1 vaga)

Carpinteiro (15 vagas)

Pedreiro (60 vagas)

Mecânico de manutenção de bobinadeira indústria têxtil (1 vaga)

Barra dos Coqueiros

Encanador (10 vagas)

Ferreiro armador na construção civil (15 vagas)

Pedreiro (15 vagas)

Fonte: Governo de Sergipe