Governo de Sergipe ultrapassa marca de 2 milhões de refeições entregues pelo Programa Prato do Povo

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), alcançou a marca de mais de dois milhões de refeições distribuídas pelo Programa Prato do Povo, uma das principais políticas públicas de segurança alimentar do estado. Com mais de dois anos de execução, a iniciativa já está presente em 25 municípios sergipanos, garantindo refeições prontas, gratuitas e diárias para famílias em situação de vulnerabilidade social.

Atualmente, as unidades do programa estão instaladas nos municípios de Cumbe, Macambira, Santa Rosa de Lima, Feira Nova, General Maynard, Itabi, Siriri, Nossa Senhora Aparecida, Pedrinhas, Santana do São Francisco, Telha, Canhoba, Graccho Cardoso, Muribeca, São Francisco, Arauá, Ilha das Flores, São Miguel do Aleixo, Pinhão, Malhada dos Bois, Pedra Mole, Nossa Senhora de Lourdes, Amparo de São Francisco, Cedro de São João e Brejo Grande.

Cada unidade oferta 200 refeições por dia, de segunda a sexta-feira, seguindo critérios claros de acesso e controle, com atendimento exclusivo a famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) e com renda per capita de até R$ 218.

Para a secretária de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, Érica Mitidieri, o alcance de mais de dois milhões de refeições demonstra o impacto social do programa na vida das famílias sergipanas. “Quando falamos em dois milhões de refeições, estamos falando de dignidade, de comida na mesa e de cuidado com quem mais precisa. O Prato do Povo é uma política pública que combate diretamente a fome e garante segurança alimentar para milhares de famílias em Sergipe. Esse resultado mostra que estamos no caminho certo, fortalecendo a rede de proteção social e levando assistência a quem realmente precisa”, destacou.

Comida garantida na mesa

O Prato do Povo é um programa dentro da política pública guarda-chuva de segurança alimentar ‘Sergipe sem Fome’ que garante refeições completas para famílias em situação de vulnerabilidade social. Criado para enfrentar diretamente a fome, o programa funciona de forma contínua e permanente, consolidando-se como uma das principais ações de segurança alimentar do estado. As refeições distribuídas são compostas por almoço, suco e sobremesa, garantindo alimentação equilibrada e acompanhada por orientação nutricional.

Segundo a coordenadora do programa, Jéssica Belém, a iniciativa foi estruturada para garantir qualidade nutricional e organização no atendimento às famílias. “O Prato do Povo foi pensado para garantir uma alimentação de qualidade para quem mais precisa. Todo o processo é acompanhado por equipe técnica e nutricional, garantindo refeições equilibradas, cardápio variado e segurança alimentar para as famílias atendidas. Alcançar dois milhões de refeições é um marco que demonstra a importância e a efetividade do programa”, afirmou.

O atendimento é realizado por núcleo familiar, com retirada exclusiva pelo titular cadastrado, garantindo organização, transparência e controle social no acesso ao benefício.

Impacto na vida das famílias

Para a beneficiária Elicleide Santos, o programa facilita a rotina da família e garante mais tranquilidade no dia a dia. “Comecei a pegar desde o começo do programa. Moro em um assentamento e, geralmente, venho buscar na segunda-feira, quando venho para a feira. Ajuda muito porque, quando chego em casa, já tenho o almoço pronto. Pego três quentinhas para os meus filhos, e isso facilita muito a nossa vida”, contou.

A dona de casa Maria Jaqueline também destaca o impacto do programa na rotina da família. “Acho maravilhoso. Somos eu e meu filho em casa durante o dia, e meu marido trabalha. Então, venho aqui, pego a comida quentinha já pronta e facilita muito. A comida é saborosa, tem suco, sobremesa, e meu filho gosta muito. É um programa muito importante”, afirmou.

A beneficiária Joelma Batista dos Santos, que participa desde o início do programa, relata que o acesso à refeição pronta trouxe mais segurança alimentar para sua família. “Desde o primeiro dia eu participo. Ter o almoço pronto todos os dias é maravilhoso. O cardápio é muito bom, variado e a comida é muito gostosa”, considerou.

Já Vanelânia Ramos ressalta a qualidade nutricional das refeições oferecidas. “Mudou muito a minha vida porque, às vezes, o dinheiro não dá para manter tudo no mês. Então, esse almoço ajuda muito. É uma comida de qualidade, preparada com acompanhamento de nutricionista, com tempero na medida certa. Além disso, o cardápio é variado e sempre vem com suco e sobremesa”, relatou.

Política pública de segurança alimentar

O Programa Prato do Povo segue consolidado como uma política pública essencial da Seasic, assegurando o direito humano à alimentação adequada e fortalecendo a rede de proteção social em Sergipe. Ao ultrapassar a marca de dois milhões de refeições distribuídas, a iniciativa reafirma o compromisso do Governo do Estado em combater a fome e promover dignidade para milhares de famílias sergipanas.

Fonte: Governo de Sergipe