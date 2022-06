Belivaldo decreta ponto facultativo na próxima sexta-feira, 17

O governador Belivaldo Chagas decretou ponto facultativo no serviço público estadual na próxima sexta-feira, 17. A data sucede o dia de Corpus Christi, celebrado na quinta-feira, 16, e já definido anteriormente como ponto facultativo.

A definição do dia 17 de junho como ponto facultativo foi estabelecida por meio de alteração no texto do decreto Nº 41.070, de 23 de dezembro de 2021. A normativa divulga os dias de feriados nacionais e estaduais, além de definir os pontos facultativos nos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, no Poder Executivo, para 2022.

Os serviços essenciais e emergenciais do Estado, como Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, polícias Militar e Civil, Samu 192 Sergipe, hospitais e demais unidades de saúde de urgência estarão de plantão atendendo às demandas da população.