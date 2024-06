Governo define pautas prioritárias com Congresso em reunião

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) discute com líderes do Congresso Nacional, em reunião no Palácio do Planalto, quais serão os temas prioritários para aprovação no Legislativo ao longo das próximas semanas e meses.

A CNN apurou que as pautas econômicas continuarão tendo primazia e que a principal batalha para o governo neste ano será a votação da regulamentação da reforma tributária.

O governo quer aproveitar a disposição do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), para avançar nas discussões. Lira tem na reforma tributária uma bandeira de sua gestão e quer aprovar sua regulamentação até 17 de julho, ou seja, antes do recesso parlamentar do meio do ano.

Parte do texto já está sendo discutida pelo grupo de trabalho criado por Lira. Mas ainda há uma fatia em fase final de formatação pelo Ministério da Fazenda, que deve enviar o texto à Câmara nos próximos dias.

Fonte: CNN Brasil