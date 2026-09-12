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Governo do Estado conclui duplicação da pavimentação asfáltica na entrada de Lagarto

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A obra de duplicação da pavimentação asfáltica da Rodovia SE-270, na entrada de Lagarto, foi concluída nesta semana. Com investimento estimado em R$ 9,5 milhões, realizado pelo Governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem de Sergipe (DER/SE), o projeto representa um importante avanço para a mobilidade na região Centro-Sul de Sergipe.

Além da duplicação da pista, a intervenção contemplou a instalação de iluminação pública, construção de calçadas, rampas de acessibilidade, interseção e rotatória. Esses elementos contribuem para a funcionalidade da via e ampliam a segurança de motoristas, pedestres e demais usuários.

A nova estrutura deverá reduzir os riscos de acidentes na entrada da cidade, melhorar a fluidez do trânsito e diminuir os congestionamentos provocados pelo crescimento do fluxo de veículos e cargas. A obra também favorece o desenvolvimento econômico local, ao facilitar o acesso ao comércio e fortalecer a conexão de Lagarto com municípios vizinhos.

Dessa forma, a duplicação da SE-270 constitui uma iniciativa de grande relevância para o desenvolvimento urbano e regional. A conclusão do projeto reafirma o compromisso do Governo do Estado com a melhoria da infraestrutura viária, a promoção da acessibilidade e a qualidade de vida da população sergipana.

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