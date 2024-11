Governo do Estado discute avanço da interiorização do gás natural com gestores do sul sergipano

A expansão do gás natural canalizado, liderada pelo Governo do Estado de Sergipe, continua gerando investimentos e impulsionando o desenvolvimento econômico nas regiões contempladas. Com mais de 300 quilômetros de gasodutos já construídos, o projeto avança agora para a interiorização do gás natural nos municípios de Lagarto e Umbaúba, como anunciado recentemente pelo governador Fábio Mitidieri.

Nesta quinta-feira, 21, o diretor presidente da Sergipe Gás S/A (Sergas), José Matos, recebeu a visita de lideranças municipais, incluindo o prefeito de Indiaroba, Adinaldo Nascimento, o prefeito eleito do município, Marcos Sertanejo, e a prefeita eleita de Umbaúba, Juliana Cardoso. A reunião teve como foco a troca de informações sobre os benefícios do gás natural e as oportunidades que a implantação pode proporcionar para os municípios e para toda a região sul do estado.

Vetor de desenvolvimento

Durante o encontro, José Matos destacou a importância da interiorização do gás como um catalisador para o desenvolvimento sustentável das regiões. “Estamos comprometidos em levar o gás natural a mais municípios sergipanos, oferecendo um recurso energético eficiente e sustentável que potencializa a economia local e atrai novos investimentos. A parceria com os gestores municipais é fundamental para o sucesso desse processo”, afirmou o presidente da Sergas.

Em Umbaúba, a chegada do gás será direcionada, inicialmente, para o setor de transporte de carga pesada, atendendo à demanda de caminhões e carretas que trafegam diariamente pela BR-101, a principal rodovia do município. Para a prefeita eleita Juliana Cardoso, essa iniciativa é estratégica. “Nossa maior rodovia hoje é a BR-101, que corta nosso município. Portanto, viemos aqui tratar sobre a viabilidade da chegada desse gás e os benefícios que ele pode proporcionar. Aproveitamos para nos colocar à disposição nessa parceria junto à Sergas para desenvolver o nosso município de Umbaúba”, destacou.

Adinaldo Nascimento, atual prefeito de Indiaroba, reforçou a relevância do gás natural para o crescimento da região. “Estamos lidando com um dos instrumentos mais estratégicos do nosso estado, que é o gás natural. Queremos agradecer à Sergas, que tem um plano de expansão voltado para nossa região, e ao governador Fábio Mitidieri. Saímos daqui motivados e conscientes de que o gás de Sergipe contribuirá efetivamente para o avanço das nossas cidades e, sobretudo, da região Sul”, afirmou.

Com a expansão do gás natural canalizado, Sergipe se posiciona como um dos estados líderes na promoção de energia limpa e acessível, alinhando desenvolvimento econômico com sustentabilidade. A chegada do gás natural em municípios do interior promete atrair novos investimentos, melhorar a competitividade regional e fomentar a geração de empregos em setores estratégicos.