Governo do Estado inicia pagamento da folha de novembro nesta segunda

O governo do Estado inicia o pagamento da folha salarial do mês de novembro a partir desta segunda-feira, 28, para aposentados e pensionistas, como anunciado no início do mês.

Na terça-feira, 29, recebem os servidores da Secretaria de Estado da Saúde (SES) e suas fundações, além dos servidores ativos da Educação.

Já na quarta-feira, 30, recebem também as demais secretarias, empresas, autarquias e fundações. Na mesma data, o Governo do Estado paga a segunda parcela referente ao 13º salário para todos os servidores que compõem a folha salarial. Tradicionalmente a gratificação natalina era paga no mês de dezembro, mas neste ano, a partir do empenho da gestão para organizar as finanças do Estado, foi possível antecipar o pagamento. A primeira parcela já foi paga ao longo do ano, nos meses de aniversário dos servidores estaduais.

Os servidores que fazem aniversário em novembro também receberão o décimo terceiro salário na íntegra no dia 30.