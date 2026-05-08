Governo lança edital para ambulantes e espaços de alimentação do Arraiá do Povo e Vila do Forró 2026

O Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), lançou o Edital nº 36/2026 para concessão de exploração comercial de espaços de alimentação e ambulantes durante o Arraiá do Povo e a Vila do Forró 2026. O chamamento público visa selecionar pessoas físicas e jurídicas interessadas em atuar nos festejos juninos promovidos pelo Estado.

Ao todo, serão disponibilizadas 410 vagas distribuídas entre ambulantes de bebidas, comidas, drinks, produtos diversos e carrinhos de amendoim e castanha. As oportunidades contemplam atuação na Arena de Eventos e na Vila do Forró, durante os períodos de realização da programação junina.

Entre as categorias ofertadas estão ambulantes de bebidas para Arena de Eventos, barracas de comidas típicas, barracas de drinks, vendedores de churros, pipoca, maçã do amor, brinquedos, artigos religiosos, balas e carrinhos de amendoim e castanha. O edital também prevê vagas excedentes em diversas categorias, para utilização em caso de desistências ou ausência dos sorteados principais.

Inscrições

As inscrições serão realizadas presencialmente nos dias 13 e 14 de maio, no Teatro Atheneu, localizado na Rua Vila Cristina, nº 367, bairro São José, em Aracaju. O atendimento terá início às 8h, com distribuição de senhas até às 13h. A Funcap informou que permanecerá realizando os atendimentos até a finalização de todas as senhas distribuídas dentro do horário estabelecido.

O sorteio das vagas ocorrerá no dia 16 de maio, a partir das 10h, também no Teatro Atheneu, por meio de sistema eletrônico. Segundo o edital, cada inscrito receberá um número de identificação para participação no sorteio, garantindo seleção aleatória e imparcial.

Para participar, os interessados devem apresentar documentação pessoal ou jurídica, conforme a categoria escolhida. Em atividades ligadas à alimentação e drinks, também será exigido certificado de curso de manipulação de alimentos.

Cada proponente poderá se inscrever em apenas uma atividade comercial, sendo permitida, além da inscrição própria, a inscrição de apenas mais um participante, desde que respeitadas todas as regras previstas no edital.

O edital estabelece ainda que os permissionários selecionados deverão efetuar pagamento referente ao uso dos espaços no momento da assinatura do Termo de Permissão de Uso. Os valores variam conforme a categoria e o período de atuação.

Fonte: Governo de SE