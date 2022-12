Governo de Sergipe publica edital para concurso da Emdagro

Foi publicado na última sexta-feira, 16, no Diário Oficial do Estado de Sergipe, o edital de abertura do concurso para provimento efetivo de cargos na Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro). Ao todo, 55 vagas estão sendo disponibilizadas, incluindo os cargos de Técnico Agrícola, Engenheiro Agrônomo e Médico Veterinário, sob regime celetista.

Para as funções de nível técnico, no cargo de Técnico Agrícola, são ofertadas 35 vagas. Já para os cargos de nível superior, são ofertadas 10 vagas para Engenheiro Agrônomo e 10 para Médico Veterinário. Todas as modalidades incluem vagas de ampla concorrência, para Pessoas com Deficiência (PcD) e para pessoas negras. A banca responsável pelo certame será o Instituto AOCP.

O concurso será realizado mediante provas Objetiva e Discursiva na primeira fase, e prova de Títulos em segunda fase. As inscrições deverão ser realizadas pela internet a partir do dia 23 de janeiro. As provas Objetiva e Discursiva, que serão aplicadas na cidade de Aracaju, deverão ocorrer no dia 16 de abril do próximo ano.

Para acessar o edital e outras informações de interesse, basta acessar o site da Secretaria de Estado da Administração (Sead), no link https://www.sead.se.gov.br/concurso-01-2022-emdagro/.

Fortalecimento da Agricultura

A seleção deverá proporcionar o reforço das equipes técnicas e a ampliação da empresa, viabilizando a melhoria na agricultura do estado e beneficiando trabalhadores do campo.