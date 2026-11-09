Governo suspende Verão Sergipe 2027 e destina recursos para ações contra efeitos do El Niño

O Governo de Sergipe anunciou a suspensão do Verão Sergipe 2027. Segundo o comunicado, os recursos que seriam destinados ao evento serão usados em ações emergenciais ligadas ao abastecimento de água e ao enfrentamento dos efeitos do El Niño no estado.

Em vídeo, o governador Fábio Mitidieri afirmou que a situação hídrica vem sendo acompanhada desde o início do ano. Ele disse que órgãos estaduais estão mobilizados e que o governo mantém diálogo com os municípios para reforçar o abastecimento.

Mitidieri também informou que a suspensão do racionamento depende de a barragem do Poxim atingir 30% de sua capacidade. De acordo com ele, o nível do reservatório é monitorado de forma permanente.