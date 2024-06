Grave Acidente em Paripiranga deixa três mortos da cidade de Lagarto

Um grave acidente foi registrado no povoado Baixão, em Paripiranga, Bahia, neste domingo,01. Segundo informações preliminares, um veículo desgovernado colidiu com uma capela e parou após invadir uma escola. O trágico incidente resultou em três vítimas fatais, todas residentes da cidade de Lagarto.

As vítimas foram identificadas como Mariana, Ednilson e Anderson. O impacto da colisão foi tão severo que as estruturas da capela e da escola ficaram seriamente danificadas. Moradores da localidade, ainda em estado de choque, relataram que a cena do acidente foi devastadora.

Novas atualizações serão fornecidas conforme mais informações sejam disponibilizadas pelas autoridades competentes.