Grupo José Augusto Vieira, dono da Maratá, compra fabricante da Maguary por cerca de R$ 500 milhões

O Grupo José Augusto Vieira, dono da Maratá e com origem em Lagarto, anunciou a compra da Britvic Brasil, responsável por marcas como Maguary, Flying Horse, Dafruta e Bela Ischia.

O acordo foi divulgado nesta segunda-feira (9) e envolve 80 milhões de euros, cerca de R$ 500 milhões. A conclusão do negócio está prevista para dezembro de 2026, após as aprovações necessárias.

Atualmente, a Britvic Brasil pertence à dinamarquesa Carlsberg e mantém quatro fábricas no país, localizadas em Minas Gerais, Ceará e Rio Grande do Sul, além de escritório em São Paulo.

Com a aquisição, o grupo sergipano amplia sua presença no setor de bebidas. A Maratá já atua na produção de sucos, refrescos e achocolatados, além de outros segmentos como alimentos, agronegócio, embalagens e construção civil.