Grupo preso com CNHs falsas iria aplicar golpes em Estância

Os três homens presos em flagrante pela Polícia Militar no momento em que portavam CNHs falsas tiveram as prisões em flagrante convertidas em preventivas pela Justiça. Em depoimento à Polícia Civil, eles contaram que iriam aplicar golpes com crediário em Estância.

De acordo com o delegado Edvanio Dantas, os três flagranteados alegaram que compraram os documentos falsos em uma rede social. “Os documentos chegaram pelos Correios. Eles informaram que iriam de Camaçari (BA) para Estância”, detalhou.

Conforme o delegado, o objetivo dos documentos falsos era o de aplicar golpes no comércio. “As documentações falsificadas seriam utilizadas para abrir crediário no comércio local”, revelou.

Segundo Edvanio Dantas, os investigados irão responder por crime de uso de documento falso. “Cuja consumação independe do uso efetivo por se tratar de documento de porte obrigatório”, informou

O delegado também comentou que eles irão responder ainda por corrupção ativa. “Tendo em vista que ofereceram a quantia de R$ 7 mil para a equipe da Polícia Militar que fez a prisão. Eles também responderão por associação criminosa”, acrescentou.

Eles foram encaminhados para uma delegacia de Aracaju, passaram por audiência de custódia e tiveram as prisões em flagrante convertidas em preventivas. Todos já estão à disposição da Justiça.

Fonte: SSP/SE