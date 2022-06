Grupo suspeito de furtar celulares na festa de Itabaiana é preso na Bahia

Com informações repassadas pela Polícia Civil de Sergipe, foram presos Ronaldo Rafael Campos dos Santos, Gerson Sacramento da Silva, Igor Caique Silva da Conceição Andrade e Edilívia Silverio Santos. Eles são suspeitos de furto de telefones celulares em festas das cidades de Itabaiana (SE) e Teofilândia (BA). As prisões foram feitas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-324, em Ponto de Parada, na cidade de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (BA), no último domingo, 12.

De acordo com as informações policiais, a partir do alerta feito pela Polícia Civil de Sergipe, as equipes da PRF identificaram o veículo de modelo Renault Sandero, de cor prata. A placa foi visualizada por populares que repassaram a numeração à polícia.

Na abordagem ao veículo, foram encontrados 19 celulares, além de outros bens como relógios. Os suspeitos e o material apreendido foram encaminhados à 20ª Delegacia Territorial, da Polícia Civil da Bahia, que fica localizada na cidade de Candeias, também na Região Metropolitana de Salvador (BA).

Fonte: SSP/SE