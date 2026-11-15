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Guarda Municipal de Lagarto conduz motorista sem habilitação e com sinais de embriaguez

Screenshot 2026-11-15 at 16-06-46 (6) Instagram • Mensagens

Na tarde do último sábado (14), a equipe de plantão da Guarda Municipal de Lagarto foi informada por populares sobre um veículo que estaria trafegando de maneira perigosa, colocando em risco a segurança no trânsito, com base nas informações a equipe da GML avistou um veículo Volkswagen Saveiro, de cor branca, trafegando em zigue-zague e subindo diversas vezes no canteiro da rodovia.

Foi realizado acompanhamento e abordagem ao veículo, sendo constatado que o condutor apresentava claros sinais de embriaguez, além de não possuí carteira nacional de habilitação (CNH), diante dos fatos, o suspeito foi conduzido à Delegacia Plantonista de Lagarto para apresentação à autoridade policial e adoção das medidas legais cabíveis.

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