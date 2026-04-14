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Guarda Municipal recupera motocicleta furtada no centro de Lagarto

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Na noite do último domingo (12), uma equipe da Guarda Municipal de Lagarto (GML) recuperou uma motocicleta com restrição de furto no centro de Lagarto.

O veículo, uma Honda Pop 110i preta, de placa QKV1D71, havia sido levado na noite anterior. A recuperação aconteceu enquanto os agentes realizavam o policiamento durante um evento religioso na região central da cidade.

Segundo informações da GML, a equipe foi acionada por populares, que estranharam uma motocicleta escondida em uma rua paralela. Diante da denúncia, os guardas foram até o local indicado e encontraram o veículo sem placa e com sinais de violação na ignição.

Após consulta, foi confirmado que a moto possuía registro de furto. Diante da situação, o veículo foi encaminhado à Delegacia Plantonista de Lagarto, onde foram adotadas as medidas cabíveis.

A ação reforça a importância da colaboração da população, que tem papel fundamental no apoio ao trabalho das forças de segurança.

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