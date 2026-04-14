Guarda Municipal recupera motocicleta furtada no centro de Lagarto

Na noite do último domingo (12), uma equipe da Guarda Municipal de Lagarto (GML) recuperou uma motocicleta com restrição de furto no centro de Lagarto.

O veículo, uma Honda Pop 110i preta, de placa QKV1D71, havia sido levado na noite anterior. A recuperação aconteceu enquanto os agentes realizavam o policiamento durante um evento religioso na região central da cidade.

Segundo informações da GML, a equipe foi acionada por populares, que estranharam uma motocicleta escondida em uma rua paralela. Diante da denúncia, os guardas foram até o local indicado e encontraram o veículo sem placa e com sinais de violação na ignição.

Após consulta, foi confirmado que a moto possuía registro de furto. Diante da situação, o veículo foi encaminhado à Delegacia Plantonista de Lagarto, onde foram adotadas as medidas cabíveis.

A ação reforça a importância da colaboração da população, que tem papel fundamental no apoio ao trabalho das forças de segurança.