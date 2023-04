Guia para iniciantes: Como investir em Bitcoin?

Mesmo os investidores mais conservadores começaram, ainda que devagar, a ver as criptomoedas como ativos promissores que podem, de fato, transformar muitas coisas que conhecemos sobre dinheiro e investimentos de forma geral.

E, com isso, grandes oportunidades de aumentar o seu patrimônio estão na mesa.

Por outro lado, talvez, você mesmo ainda não conheça muito desse universo e, portanto, não se sente pronto para começar a investir nesse mercado. Se este for o caso, nós temos a solução: um guia que vai explicar tudo, dos conceitos à prática para você fazer as suas primeiras compras da moeda mais famosa de todas: o Bitcoin.

Afinal, para se ter bom desempenho, você precisa saber mais do que apenas qual é a melhor plataforma para day trade.

Vamos começar explicando o que essa moeda é.

Passo #1: Entendendo o Bitcoin

O Bitcoin é uma forma de dinheiro digital descentralizado que permite a realização de transações financeiras pela internet sem a necessidade de intermediários, como bancos. Ele foi criado em 2009 por uma pessoa (ou grupo) usando o pseudônimo de Satoshi Nakamoto e é baseado em uma tecnologia chamada blockchain.

O nome não importa, mas o conceito de blockchain sim.

O blockchain é um registro público e distribuído que registra todas as transações de Bitcoin de forma transparente e segura. Em vez de ser armazenado em um único servidor ou controlado por uma única entidade, o blockchain é mantido por uma rede de computadores chamados de “nós” ou “mineradores”, que trabalham juntos para verificar e registrar as transações.

Assim, o controle estatal fica mais difícil, dando liberdade aos investidores.

Uma das principais características do Bitcoin é a sua oferta limitada. Apenas 21 milhões de Bitcoins podem ser criados, o que significa que não pode ser inflacionado como as moedas tradicionais. Além disso, as transações de Bitcoin são geralmente rápidas e têm baixas taxas em comparação com as transações financeiras tradicionais.

O Bitcoin é usado principalmente como uma forma de investimento e como uma moeda digital para a realização de transações online. No entanto, é importante notar que o Bitcoin ainda não é amplamente aceito como forma de pagamento em estabelecimentos físicos e seu valor pode ser volátil, sujeito a mudanças rápidas no mercado.

Certo, mas como você pode ganhar dinheiro com isso é o que você deve se perguntar.

Passo #2: Como lucrar com o Bitcoin

Existem algumas maneiras principais de lucrar com o Bitcoin:

Compra e venda (ou “trading”) → v ocê pode comprar Bitcoin a um preço mais baixo e vendê-lo a um preço mais alto para obter lucro. Assim como em outros ativos financeiros, o preço do Bitcoin pode flutuar ao longo do tempo devido à oferta e demanda, notícias e eventos do mercado. Comprar Bitcoin quando seu preço está baixo e vendê-lo quando seu preço está alto pode resultar em um lucro.

ocê pode comprar Bitcoin a um preço mais baixo e vendê-lo a um preço mais alto para obter lucro. Assim como em outros ativos financeiros, o preço do Bitcoin pode flutuar ao longo do tempo devido à oferta e demanda, notícias e eventos do mercado. Comprar Bitcoin quando seu preço está baixo e vendê-lo quando seu preço está alto pode resultar em um lucro. Investimento a longo prazo → você pode comprar Bitcoin com a intenção de mantê-lo por um longo prazo, na esperança de que seu valor aumente ao longo do tempo. Alguns investidores veem o Bitcoin como uma forma de proteção contra a inflação, ou como uma reserva de valor similar ao ouro. No entanto, é importante ter em mente que o valor do Bitcoin pode ser volátil e não há garantia de que seu valor irá aumentar.

você pode comprar Bitcoin com a intenção de mantê-lo por um longo prazo, na esperança de que seu valor aumente ao longo do tempo. Alguns investidores veem o Bitcoin como uma forma de proteção contra a inflação, ou como uma reserva de valor similar ao ouro. No entanto, é importante ter em mente que o valor do Bitcoin pode ser volátil e não há garantia de que seu valor irá aumentar. Mineração de Bitcoin → a mineração é o processo de validar transações na rede Bitcoin e criar novos Bitcoins como recompensa. Os mineradores utilizam computadores poderosos para resolver complexos cálculos matemáticos que ajudam a manter a segurança da rede Bitcoin. Em troca, eles recebem uma recompensa em Bitcoin. No entanto, a mineração de Bitcoin requer um investimento inicial significativo em hardware e eletricidade, e a concorrência é alta, o que pode dificultar a obtenção de lucro.

a mineração é o processo de validar transações na rede Bitcoin e criar novos Bitcoins como recompensa. Os mineradores utilizam computadores poderosos para resolver complexos cálculos matemáticos que ajudam a manter a segurança da rede Bitcoin. Em troca, eles recebem uma recompensa em Bitcoin. No entanto, a mineração de Bitcoin requer um investimento inicial significativo em hardware e eletricidade, e a concorrência é alta, o que pode dificultar a obtenção de lucro. Trading de margem → você pode usar plataformas de trading de margem que permitem negociar Bitcoin com alavancagem, o que significa que você pode operar com uma quantia maior de Bitcoin do que possui, ampliando potencialmente seus lucros (mas também suas perdas) com base em pequenas mudanças no preço do Bitcoin.

Passo #3: Escolhendo a sua corretora de criptomoedas

Escolher uma boa corretora de criptomoedas é crucial para garantir uma experiência segura e confiável no mercado de criptos. Uma corretora confiável oferece proteção contra fraudes, possui recursos de segurança robustos, taxas justas, suporte ao cliente eficiente e uma interface fácil de usar.

A escolha cuidadosa de uma corretora pode ajudar a minimizar riscos e maximizar a segurança ao investir em criptomoedas.

Passo #4: Comprando e vendendo suas moedas

Ainda que existam algumas ordens e negociações mais sofisticadas, como mencionamos em trading de margem/alavancagem, a verdade é que a maior parte dos investidores se valem da grande flutuação de preços, com compras e vendas.

Ainda que cada plataforma funcione de uma forma neste ponto, a seguir, estão os passos básicos para você fazer na que escolher.

Cadastre-se na corretora e faça um depósito (PIX, transferência bancária)

Compre Bitcoin na plataforma de negociação (basta selecionar a quantidade que deseja e apertar o botão comprar)

Quando desejar vender, acesse a plataforma e venda o Bitcoin (veja quanto possui e decida quanto vender. É só clicar no botão responsável)

Retire o dinheiro da corretora para sua conta bancária (utilize uma conta bancária para a transferência dos fundos. Lembre-se que a transferência para a sua conta bancária só será possível se o seu patrimônio estiver em dinheiro e não em criptoativos)

Lembre-se de seguir as políticas, taxas e procedimentos específicos da corretora escolhida e praticar medidas de segurança ao investir em criptomoedas. Agora, você já pode fazer parte dessa forma moderna de ampliar seu patrimônio.