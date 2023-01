Gustinho Ribeiro acredita que Fábio Mitidieri fará um excelente governo

Durante a solenidade de posse do governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), diversas autoridades políticas do estado se fizeram presentes, dentre os quais estava o deputado federal lagartense Gustinho Ribeiro (REPUBLICANOS). Ele comemorou a chegada de um jovem ao mais alto posto de comando estadual.

“A chegada do governador Fábio Mitidieri representa um novo ciclo político de renovação. O governador tem todas as condições de ser o responsável por essa grande transformação de lideranças políticas em nosso estado”, analisou.

Além disso, Gustinho se mostrou esperançoso quanto à Gestão Mitidieri. “No campo administrativo, estou muito esperançoso que será um excelente governo, que vai gerar emprego, um governo que vai ter um olhar forte para o social, que vai acolher a população que não tem acesso aos serviços públicos”, completou.

Cabe destacar que, durante as eleições de 2022, Gustinho Ribeiro liderou seu agrupamento político, com bastante enfase no município de Lagarto, para garantir a eleição do então candidato do PSD, que foi eleito com a promessa de fazer Sergipe avançar, com a geração de emprego e renda, compromisso que foi reassumido durante a solenidade de posse.

Além disso, como resultado do seu empenho, Gustinho terá o seu aliado de primeira hora, o riachãoense Luciano Góes, no cargo de diretor-presidente da Companhia de Saneamento de Sergipe (DESO). A indicação foi comunicada oficialmente pelo governador Fábio Mitidieri em suas redes sociais.