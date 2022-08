Gustinho recebe apoio do vereador Dr. Manuel Marcos à sua reeleição

O deputado Gustinho Ribeiro (Republicanos) conquistou mais uma adesão ao seu projeto político para a eleição deste ano. O vereador por Aracaju, o Dr. Manuel Marcos (PSD), anunciou, na última segunda-feira, 1°, seu apoio à pré-candidatura do parlamentar federal à reeleição.

Gustinho agradeceu a confiança e o reconhecimento do vereador ao seu trabalho no Congresso. “Nosso time só aumenta. Que orgulho poder receber o apoio do vereador Dr. Manuel Marcos à nossa pré-candidatura a deputado federal. Um médico que tem um grande e relevante serviço prestado à população carente da capital”, afirmou o deputado.

“Com quatro mandatos e pré-candidato a deputado estadual, Manuel Marcos é daqueles que também não perde o pique. Juntos vamos trabalhar ainda mais pela Saúde dos sergipanos”, enfatizou Gustinho Ribeiro.