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Hemose abre para reforçar estoques de sangue neste sábado, 12

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Neste sábado, 12, o Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose), em Aracaju, estará aberto para receber doadores e reforçar os estoques de sangue, devido ao baixo estoque de todos os tipos sanguíneos. A manutenção de níveis adequados é fundamental para garantir o atendimento da rede hospitalar e a assistência aos pacientes que necessitam de transfusão.

A falta de doações pode comprometer o atendimento de pacientes em cirurgias, tratamentos oncológicos e emergências. A população pode contribuir com abastecimento dos estoques convidando familiares, amigos e colegas para participar da ação e realizar a doação.

Quem pode doar

Para doar, o voluntário deve estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos de idade e pesar mais de 50 quilos. No dia da doação, é necessário estar bem alimentado, ter dormido pelo menos seis horas na noite anterior e não ter consumido bebidas alcoólicas nas últimas 12 horas.

Também é necessário apresentar documento oficial com foto. No caso de menores de 18 anos, deve ser apresentada a autorização dos pais ou do responsável legal.

Fonte: FanF1

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