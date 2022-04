Riachão do Dantas: Hemose realiza coleta de sangue nesta quarta, 13

Nesta quarta-feira, 13, das 8h às 15h, o Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) realiza uma coleta externa de sangue no município de Riachão do Dantas. A atividade integra as ações do hemocentro destinadas a promoção e acesso dos cidadãos ao serviço de doação.

A coleta será concentrada na clínica da Família Otaviano Oliveira de Souza, localizada no centro do município. De acordo com a gerente de Ações Estratégicas, Rozeli Dantas, o programa de Coleta é mais um instrumento para ampliar as doações de sangue.

“Recebemos a proposta de um doador, Marcelo da Carnaiba, que se disponibilizou em mobilizar a população para nos ajudar a melhorar os estoques sanguíneos do Hemose”, destacou a assistente social.

Dentre os critérios para a doação de sangue é preciso ter entre 16 a 69 anos, estar bem de saúde, pesar acima de 50 quilos, comparecer ao serviço bem alimentado e apresentar um documento oficial original com foto, pode ser carteira de identidade, carteira de motorista, ou ainda, de trabalho.

Medula Óssea

Ainda durante a coleta externa será possível realizar o cadastro para doador de medula óssea. Para isso, é necessário ter entre 18 a 34 anos, apresentar documento de identidade e não ser portador de doenças do sangue. O cadastro é concluído com a assinatura de um Termo de Consentimento e a coleta de uma amostra com 5 ml de sangue. Mais informações através dos telefones: (79)3225-8000, 3225-8039 e 3259-3174.

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde