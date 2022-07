UFS convoca candidatos dos vestibulares do Campus Lagarto

A Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) da Universidade Federal de Sergipe (UFS) está convocando para Aferição presencial de Heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos às vagas por cotas raciais do Vestibular para o Campus de Lagarto/UFS/2022, Curso de Libras/UFS/2022 e Sisu/UFS/2022.

Procedimentos de confirmação da autodeclaração

Os procedimentos de confirmação da autodeclaração serão realizados no prédio da Didática 7, sala 103 da Cidade Universitária Prof. José Aloísio de Campos, em São Cristóvão.

De acordo com o cronograma, a entrevista presencial acontecerá no dia 04 de julho e o resultado da entrevista presencial poderá sair até o dia 06 de julho, enquanto isso, a solicitação de recurso poderá ser feita de 07 a 08 de julho, e o resultado do recurso sairá no dia 15 de julho.

Caso o candidato autodeclarado preto ou pardo for menor de idade, deverá se apresentar à Comissão de Heteroidentificação acompanhado do responsável. Além disso, se o candidato se ausentar ou se recusar a realizar a autodeclaração, será eliminado e perderá o direito à vaga.

Fonte: UFS