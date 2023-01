Reforma administrativa de Hilda fortalece o protagonismo feminino

Nesta semana, a prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro, anunciou a sua Reforma Administrativa, que chamou a atenção pela inclusão de quatro mulheres em seu secretariado, são elas: Rafaela Ribeiro (Secretária Chefe do Gabinete da Prefeita), Sgt. Karina Rocha (Secretária da Ordem Pública e da Defesa da Cidadania); Emanuela Sampaio (Controladora Geral) e Tamires Prata (Secretária da Juventude e do Esporte).

Com os nomes anunciados, Hilda, que é a primeira mulher eleita prefeita de Lagarto, buscou fortalecer o protagonismo feminino na gestão pública municipal. “Conquistando esse espaço, é possível fortalecer a liderança feminina desde o início, dentro da comunidade, agregando uma boa formação política e qualificando essa participação, criando condições para que as nossas novas colaboradoras possam atuar plenamente e dar grandes contribuições ao povo lagartense”, pontuou a gestora.

Saiba mais sobre as novas secretárias:

Rafaela Ribeiro: A responsável pelo Gabinete da Prefeita é advogada, pós-graduada em diversas áreas do Direito e é uma das representantes da renovação no novo secretariado. Jovem, com experiência e força de vontade, Rafaela enxerga a oportunidade como “uma honra trabalhar ao lado de uma líder mulher, bem como de todas as mulheres que foram nomeadas paras as demais pastas. Por isso, me comprometo com o desafio de trabalhar com maestria para a Administração e principalmente para o povo lagartense”.

Emanuela Sampaio: Nova secretária da Controladoria Geral do Município, é advogada, com forte experiência na administração pública, acredita que a confiança depositada pelo cargo vai além da experiência, se tornando também uma “necessidade de expandir a cultura de inserção de mulheres em espaços predominantemente masculinos”, pontuou a secretária.

Karina Rocha: Nova secretária da Ordem Pública e Defesa da Cidadania, é Policial Militar há 17 anos, já atuou em Lagarto e é formada pelo 7º Batalhão do município. Para ela, “a forma que a mulher tem de mostrar o seu valor é através de um trabalho qualificado, e o aumento dessa representatividade se dá por conta de um grande diferencial que a mulher tem. Acredito que teremos bastante desafios pela frente, mas com trabalho e dedicação transformaremos a segurança pública em Lagarto”, comentou.

Tamires Prata: Árbitra profissional e assistente de futebol, ela vê o novo desafio “como um reconhecimento para a área do esporte que é majoritariamente coordenada por homens. A felicidade é saber que a Gestão quebra um paradigma ao me indicar para gerir essa importante Pasta na nossa cidade.”, concluiu.