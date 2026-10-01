Hilda Ribeiro relata agressão em Lagarto e Sérgio Reis se manifesta após episódio

A ex-prefeita de Lagarto Hilda Ribeiro publicou um vídeo nas redes sociais relatando ter sido agredida durante um episódio ocorrido no município. Após a repercussão do caso, o prefeito Sérgio Reis também se manifestou.

Segundo Hilda, uma mulher teria arremessado um ovo e uma garrafa de cerveja contra ela, além de proferir palavras ofensivas.

“A pessoa arremessou um ovo com uma garrafa de cerveja em mim, por meio de palavras ofensivas”, relatou a ex-prefeita.

Hilda afirmou ainda que ficou assustada com o ocorrido e informou que procuraria a delegacia de Lagarto para registrar o caso e solicitar as providências necessárias.

“Violência não pode ser tratada como algo normal. Eu ainda tô um pouco assustada por tudo isso, sinceramente, não sei o que leva uma pessoa a agir dessa forma”, declarou.

Em outro vídeo que passou a circular nas redes sociais, uma mulher admitiu ter arremessado um ovo contra Hilda. Na gravação, ela também afirmou trabalhar para uma empresa ligada à gestão municipal.

Sérgio Reis se manifesta

Após a repercussão do episódio, o prefeito Sérgio Reis publicou um vídeo nas redes sociais comentando o caso.

Sérgio afirmou que tomou conhecimento de que a mulher envolvida seria funcionária de uma empresa prestadora de serviços e informou que determinou o desligamento dela.

O prefeito também repudiou o episódio e afirmou que atitudes de violência não devem ser toleradas.