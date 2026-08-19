Homem baleado em Lagarto morre após quase três semanas internado

Anselmo, conhecido popularmente como “Selminho”, faleceu nesta quarta-feira (19) após passar 19 dias internado. Ele havia sido vítima de uma tentativa de homicídio registrada no dia 1º de agosto, na Praça do Pacheco, em Lagarto.

De acordo com as informações, a vítima foi alvejada por disparos de arma de fogo efetuados por um motociclista. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e prestou os primeiros socorros, encaminhando Anselmo para uma unidade hospitalar.

Apesar dos esforços da equipe médica, Selminho não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado nesta quarta-feira.

As investigações sobre o caso foram conduzidas pelas forças de segurança. Conforme apurado, um dos suspeitos de envolvimento no crime foi identificado e morreu posteriormente após um confronto com a polícia.

Durante o trabalho investigativo, também foram localizadas a motocicleta utilizada na ação criminosa e as roupas que teriam sido usadas pelo suspeito no dia do atentado.