Homem com sinais de embriaguez é flagrado conduzindo moto na Colônia 13

Durante patrulhamento de rotina, neste sábado (30), militares do 7º Batalhão avistaram uma motocicleta, cor azul, CG , por volta das 23h, saindo da rua que dá acesso à Piçarreira, no Povoado Colônia 13.

Ao ver a guarnição, o condutor tentou empreender fuga, mas foi alcançado e parado.

Durante a abordagem o motociclista estava com os ânimos exautados e com sinais de embriaguez.

O homem foi conduzido ao posto do BPRV-JAGUAR 10, para realização de teste de etilômetro, no qual foi constatado o valor de 1.29 MG/L, configurando o crime de: “conduzir veículo automotor sob a influência de álcool”.

Conforme estipulado no artigo 165 do CTB, a infração relacionada ao bafômetro positivo é considerada gravíssima, acarretando nas seguintes previsões: Aplicação de multa no valor de R$ 2.934,70, que pode ser dobrada em caso de reincidência no período de 12 meses. Suspensão do direito de dirigir pelo período de 12 meses.

O suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Lagarto para que sejam tomadas as medidas cabíveis que o caso requer.